Perearst saab COVID-19 diagnoosi panna ka testimata. Võimalust kasutatakse siiski vähe

Facebooki eravestlustes ringleb kuvatõmmis kommentaariumist, kus kirjeldatakse, kuidas perearst patsiendi ilma testita COVID-19 positiivseks märkis. Delfi lugeja pöördus toimetuse poole küsimusega, kas selline asi on tõesti võimalik.

Terviseameti kommunikatsioonijuhi Eike Kingsepa sõnul saab perearst tõepoolest ilma testimiseta diagnoosi panna juhul, kui patsient on olnud kontaktis COVID-19 kinnitatud juhuga ning patsiendil tekivad mõne aja möödudes ägeda respiratoorse haiguse sümptomid. Seda lubab Terviseameti juhend.

“Siin eelmine nädalgi tuli Orava koldesse niimoodi kaks inimest juurde,” ütles Kingsepp. Praktikas juhtub sel viisil diagnoosi panemist siiski harva - rohkem kui 2800 koroonapositiivsest diagnoosist Eestis on vaid 51 pandud patsienti testimata.

Kingsepa sõnul kasutavad arstid seda võimalust enamasti juhul, kui patsiendil ei ole võimalik testima minna. Sellist asja, et inimene helistab väikese palaviku ja nohuga perearstile ning viimane ta seepeale COVID-19 positiivseks märgib, Kingsepa sõnul juhtuda ei tohiks.

Kingsepp ütles, et kui kellegi perearst on niimoodi talitanud, võiks inimene selle kohta Terviseametisse avalduse teha.

Ka Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller kinnitas, et teoreetiliselt on perearstil õigus testi tulemuseta COVID-19 diagnoos panna, aga kuna testimine on praegu laialdaselt kättesaadav, tasuks igal juhul saata patsient testile.

“Eriti seetõttu, et see määrab ju inimese elu - kui inimene on haige, siis ei tohi ta ka tööl käia, peab kodus olema, lähikontaktseid teavitama,” ütles Joller. “Koroonadiagnoosi puhul me hetkel eeldame ikkagi, et test on tehtud”.