Perearst Madis Veskimägi peab tervishoiutöötajate vaktsineerimise tempot kuritegelikult aeglaseks

"Oma tervisetiimiga, 20 liiget, saime vaktsineerimisaja 7. jaanuariks ehk 12 päeva peale vaktsiini saabumist,” rääkis Veskimägi. „Tegeleme igapäevaselt koroonapatsientidega, peamiselt küll kaugkontaktina. Kuid peame kohtuma haigetega vastuvõtul, hindama võimalikke tüsistusi ja muud. Risk haigestuda kasvab iga päevaga. Ja see 12 päeva tundub tõesti kuritegeliku venitamisena.”

Veskimägi võttis enda sõnul ühendust ka terviseameti Pärnu osakonna töötajaga, et uurida, kas vaktsiini saaks ka kiiremini. „Selgus, et töötaja, kes seda korraldab, on läinud puhkusele. Anti uue inspektori kontakt, helistasin talle, rääkisin murest, tema võttis vaevaks asja sisuliselt uurida. Kaks tundi hiljem tuli vastus - nii on ette nähtud ja kõrgemalt poolt paika pandud, seda muuta ei saa, tuleb sellele alluda,” kirjeldas Veskimägi. „Kas see ongi see vaktsiinilogistika, mida kritiseeris Terviseameti pressinõunik Simmo Saar?”.

"28.12 oleks pidanud vaktsiinipartii juba jõudma terviseameti maakondlikesse kontoritesse," leidis Veskimägi. "Nende esindajatel oleks olnud võimalus sõita kokkulepitud ajal üleandmispunkti. Üleandmine oleks pidanud toimuma kindlasti välitingimustes, et vähendada siseruumides aerosoolina saadava infektsiooni riski. Sama päeva pealelõunaks oleksid vaktsiinisüstid tehtud."

Veskimägi sõnul on Pärnumaal 20 vaktsineerimisvõimekust omavat tervishoiuasutust, kui nendest vaktsineerib praegu vaid üks. "Praeguse korra alusel on vaktsineerivaid keskuseid Pärnumaal vaid üks. See toimub siseruumis ja pealegi on sellest raviasutusest minule teadaolevalt alguse saanud kaks kobarnakatumist. Päris raske on minna teadlikult, suure nakkusriskiga raviasutusse," ütles ta.

Lanno: perearstikeskused pidid ise vaktsiini tellima

Terviseameti juht Üllar Lanno ütles Veskimägi jutu peale, et meditsiinitöötajad saavad vaktsiini vastavalt sellele, kui kiiresti nad selle tellisid.

Küsimusele, miks Pärnumaal vaid üks perearstikeskus praegu vaktsineerib, ütles Lanno, et vaktsineerida saavad need keskused, kus töötavad vastava vaktsiinikoolituse läbinud inimesed.