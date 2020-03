Perearst: kellegi tervisemurele ei jäeta reageerimata. Imikud peaksid ka eriolukorra ajal arsti juures käima

Paljud lapsevanemad on loobunud imikutega arsti juurde tulekust. “Aga seda ei tohiks. Kuni aastaseid lapsi tahame me ikka väga näha ka eriolukorra ajal - me ei taha edasi lükata nende vaktsineerimisi ega läbivaatust. Esimesel 12 elukuul on lapse areng väga kiire. Me teeme alati, aga praegu eriti, kõik selleks, et imikud ei puutuks kokku haigetega,” kinnitas Perearstide Seltsi juhatuse liige Karmen Joller. "Beebid kutsutakse alati vastuvõtule päeva esimeses pooles, kui perearstikeskuses pole veel ühtegi haiget inimest käinud."