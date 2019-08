Perearst Karmen Joller täitis seekord oma kohust ja teavitas vaktsineerimistest väljaspool tegevuskohta

Joller ütles, et kui eelmine kord ta vaktsineerimisest ei teavitanud, siis seekord täitis ta oma kohust ja teavitas terviseametit nagu määrus ette näeb.

Joller ütles, et käib vahel näiteks lamaja haigeid nende kodus või ka vanadekodu elanikke vaktsineerimas. „Ma ei hakka kõiki inimesi siia kutsuma. Kui inimesed soovivad vaktsineerida ennast, siis loomulikult lähen ja ma ei taha, et sellised vormilised asjad saaksid takistuseks,” sõnas Joller.

Terviseamet küsis Jollerilt seepeale hulga küsimusi, näiteks selle kohta, et mis aadressil vaktsineerimine toimub ning mis kuupäevadel ja kellaegadel vaktsineeritakse.

Terviseameti põhja regionaalosakonna menetlusgrupi juht Juta Varjas sõnas, et kui patsienti vaktsineeritakse perearsti või pereõe koduvisiidi käigus, siis ei pea visiidist ja tehtud protseduurist terviseametit eraldi teavitama. Varjas lisas, et kuna ka väljaspool tervishoiuteenuse osutaja registreeritud tegevuskohta peab vaktsineerimisel olema patsientide ohutus täiel määral tagatud, siis peab nõuete täitmist olema võimalik kontrollida. „Sellest tulenevalt on meil vajalik teada nii planeeritava vaktsineerimise aega kui kohta,” ütles Varjas.

Joller sõnas, et teda pole kunagi kontrollimas käidud, kui vanadekodus inimesi vaktsineerib.

Juuli lõpus käis Joller ETV saates „Ringvaade” ja vaktsineeris saatejuhti leetrite vastu. Terviseamet kirjutas seepeale Jollerile, et kuna immuniseerimine viidi läbi väljaspool tegevuskohta, siis oleks sellest tulnud ametit vähemalt nädal ette kirjalikult teavitada.