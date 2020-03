Perearst Karmen Joller: palun ärge trügige Viru rabasse ega mänguväljakutele

Joller rääkis täna keskpäeval valitsuse pressikonverentsil, et perearstid on koroonakriisiks ja haigestumise tõusu kasvuks juba nädal aega valmistunud. Siiski, suurim probleem on praegu isikukaitsevahendid.

Arstid on ka arvestanud, et osa neist haigestub. "Oleme oma töö ka niimoodi korraldanud, et osa inimesi on reservis. Me ei karda seda haigust," rõhutas Joller.

Joller lisas, et meedikud teevad omalt poolt kõik, et püsida terved, ja palus, et seda teeks kõik Eesti inimesed. "Meie haigestumine sõltub teist, head Eesti inimesed. Kuidas teie ennast hoiate.

Meie teeme kõik, et püsida terved: peseme käsi, hoiame ennast eraldi jne. Ja ma palun, et seda teeksid kõik Eesti inimesed."

"Kui on öeldud, et olete karatiinis, need, kel on haigussümptomid, siis see tähendab, et te ei välju kodust!"

Ta rõhutas tungivalt vältida vabas õhus näiteks mänguväljakute külastamist, Viru rabas jalutamist, üheskoos turule minemist jms. "Kellel ei ole sümptomeid, siis ma palun, et te ei läheks lastega mänguväljakutele, Viru rabasse, kus tuleb laudteel üksteist möödudes peaaegu kallistada, et te ei läheks kambakesi turule. Me peame hoidma distantsi!" sõnas ta.

Joller soovitas viiruseteemadel kuulata neid, kes ka päriselt patsientidega töötavad, kes päriselt tegelevad valdkonnaga: matemaatikud, füüsikud ega keemikud - nemad pole pädevad, et hinnata seda, mis toimub. "Kuulake eksperte. Kui haigeks jääte, tulete ikka arsti juurde, mitte ei lähe keemiku juurde."

