Perearst Karmen Joller õpetab: kuidas maski ei tohiks kanda

Joller kirjutab, et nägi täna tehtud kolme poeskäigu jooksul ligi sadat maskikandjat ja nägi vaid kolme inimest, kel maski kandmine selge oli. Respiraatoritega olevat seis aga tunduvalt parem olnud.

Vead, mida Joller nägi:

Mask on tagurpidi ees (traat on lõua all).

Maski traat ei ole korralikult või pole üldse ümber nina vajutatud. Prillid on udused - "Õigesti paigaldatud maski korral prillid uduseks ei lähe," ütleb Joller.

Mask asub liiga madalal - katab vaevu või ei kata üldse ninasõõrmeid.

Maski alumist serva pole lõua alla tõmmatud.

Mask on tervenisti lõua all või ripub kaelas. "Üks naine rääkis telefoniga, mask tolknes kõrva küljes ja lehvis naise liigutuste taktis edasi-tagasi," kirjeldab perearst nähtut.

"Kuna mask on valesti pandud või on seda keeruline reguleerida, ei püsi see hästi ees. Palju kohendati maske, seejärel katsuti midagi muud, sh käsipuid või poes olevat kaupa. Üks naine minu ees vajutas "maskise" käega kaarditerminali PIN-koodi," pahandab perearst Joller.

"Maski kandmisega peavad kaasnema refleksi tasemele harjutatud hügieeniharjumused!" õpetas Joller sotsiaalmeedias.

Joller palub inimestel mõista:

"Tatilappide" valesti kandmine on kordades ohtlikum kui mittekandmine!

Mask ei asenda kätepesu ega distantsi hoidmist!

Ühekordseid maske kantakse üks kord!

Neid ei tohi pesta ega desinfitseerida!

Maski kandmine on õigustatud vaid rahvarohketes siseruumides ja meditsiiniasutustes, ja seda koos korraliku hügieeniga.

Kuidas maski õigesti kanda, saad lähemalt lugeda siit.

