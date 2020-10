Perearst Karmen Joller EKRE tipp-poliitikutele: päriselus mõistetakse Sinusuguseid vanglasse

Jolleri üpris jõulises postituses seisab muu kõrval, et just sellise käitumise tõttu, mida valitsuspartei EKRE oma tegevusega propageerib, sooritavad inimesed enesetappe, just sellepärast on vaja naiste varjupaiku. EKRE tõttu kasvab peredes vägivald, sedastab Joller. Delfi avaldab postituse täismahus:

See, mis viimase kahe aasta jooksul EKRE tipp-poliitikute suust ja sulest on tulnud, on klassikaline vaimne vägivald. Õpikunäide.

Vägivald iga Eesti inimese vastu: kannatusi tekitab vägivald ka neile, kes vägivalda pealt näevad, olgugi et vägivald on suunatud kellegi teise pihta. Kõige õõvastavam on see, et enam pole tegu nišiparteiga, vaid valitsuses oleva erakonnaga.

Valitsejad peaksid olema eeskujuks.

Seisus kohustab!

EKRE, Sa oled kiusajate kasvulava!

Sina oled üks neist, kelle pärast peredes vägivaldsus kasvab - sest kui Sina võid, siis võib ju ka ükskõik milline pereema või -isa. Või laps.

Sa õpetad kõigile, kuidas alandada, mõnitada, ropendada, solvata... kuidas hinge haigeks teha.

Su põhimõtteks on mitte kunagi vabandada.

Just selline käitumine, mida Sa ajakirjanduse vahendusel propageerid, tekitab inimestes meeleoluhäireid ja viib enesetapuni.

Just Sinusuguste pärast on loodud lastekaitse, naiste varjupaigad, ohvriabi, sotsiaaltöö.

Just Sinusuguste pärast reageerivad politsei, kiirabi ja päästjad väljakutsetele.

Päriselus mõistetakse Sinusuguseid vanglasse.

Kas Sul häbi ei ole, EKRE?

Seda kõike kirjutades kinnitan, et ma ei ole mitte ühegi partei liige.

Eesti inimene, kui Sinu kodus käitub keegi nii, nagu oled näinud käitumas EKRE tipp-poliitikuid, on aeg abi otsida. Jah, suure osa ajast käitub vägivallatseja hästi, isegi armastusväärselt. Aga ühel, Sulle täiesti ootamatul hetkel hakkab see jälle pihta. See ei lõppe iseenesest. Vägivalla eest tuleb põgeneda.

Lasteabi tel.116 111

Ohvriabi tel. 116 006

Eluliin eesti keeles tel. 655 8088

Eluliin vene keeles tel. 655 5688

Või räägi oma arstiga.