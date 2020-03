Perearst: endiselt pole isikukaitsevahendeid, Eesti pole hangetega hakkama saanud

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja Rapla perearst Argo Lätt tegi eile õhtul sotsiaalmeedias isikukaitsevahendite puudumise osas kriitlilise postituse.

“Täna kuulsin ETV uudistest, kuidas Leedu ja Tšehhi on saanud endale tellida isikukaitsevahendeid (erinevad maskid, FFP2 või FFP3 respiraatorid, kitlid, mütsid, käised, kaitseprillid või kaitsevisiirid, vett hülgavad kaitsekitlid, vett hülgavad kaitseülikonnad, mütsid jne. ) otse Hiinast. Eesti pole seni hangetega hakkama saanud. Meil poliitikud ikka tukuvad. Ometi on Hiinas meie diplomaadid, majandusatašee. Kas tohib tülitada? Halloo, millega tegelete kiirel ajal? Millal tulete juba väsimas riigiametnikele Eestis appi? Millal väljub peaministri poolt korraldatud erilend Hiina? Ütlete häbiasi, ei ole! Või jälgite eurodirektiive. Ah, hanke menetlust ei tohi rikkuda! Siin on talupoja mõistust vaja,” oli Lätt väga kriitiline.

Perearst Iris Koort kirjutas Läti postituse alla: “meile kirjutas meie nimistu noormees, kes Hiinas õpib, uuris, kuidas hakkama saame ja lubas meile maskipaki teele panna. Oleme liigutatud. Meie kohalikud ärimehed saatsid teatavasti mõni aeg tagasi tulusa äri korras meie maskid Hiinasse. Aga riigi tegutsemist ootame jah pikisilmi,” ütles ka Koort.

Leedu Delfi teatel suri ööl vastu laupäeva vanemaealine patsient, kellel oli varemgi terviseprobleeme. 83-aastane naine töötas viimase ajani Ukmergė haiglas arstina. Kus ja kuidas arst viirusse nakatus, on praegu veel ebaselge.

Leedu kuulutas epideemia kartuses eriolukorra välja juba 26. veebruaril, kui Eestis polnud see isegi veel kõne all. Esimesed kinnitatud koroonajuhtumid avastati Leedus 10. märtsil. Praegu on Leedus diagnoositud 69 koroonaviiruse juhtu. Võrdluseks - Eestis on kinnitatud 283 juhtu.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!