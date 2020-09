Peod, pubid ja baarid: koroona levib erinevalt kevadisest puhangust praegu hoopis noorte seas

Terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eestis tekitavad koldeid sissetoodud haigusjuhud ning trendi on näitamas peo-, klubi ja baarikolded.

Eestis pole viiruse üleriigilist levikut, vaid on puhangud. Praegu on valupunktiks saanud Tallinn. Eestis on haiglaravil seitse inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi.

"Oleme märganud ja seda on ka Euroopas täheldatud, et haigust põetakse läbi kergemini ja kiiremini. Kas see on just mutatsiooni või viiruse mõne muu omaduse põhjal, seda ei ole teaduslikult veel suudetud tõestada," rääkis Härma.

Viroloogiaprofessor Irja Lutsar ütles, et kahtleb selles, et viirust muteerumise tõttu kergemalt põetakse.

"Ühte mutatsiooni on kirjeldatud, mis põhjustas väiksemat hapnikuvajadust. Kas see nüüd teeb inimesed kergemalt põdenuteks, seda ma sügavalt kahtlen. Aga mis on juhtunud ja juhtunud üle Euroopa - nakatunute keskmine vanus on väga väga oluliselt madalam," rääkis Lutsar.