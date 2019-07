Pentus-Rosimannus peaministrile: saada see valitsus laiali, EKRE soolod lõhuvad liitlassuhteid

Näiteid on teisigi, lisas poliitik. "On Helmete otsus võõrustada valitsuse liikmetena Eestis Krimmi annekteerimise tulist toetajat, Marine le Peni. On EKRE otsus parlamendi esindussaalist Euroopa Liidu lipud välja visata. On asepeaminister Helme avalik Euroopa Liidu mõnitamine ja Eesti jaoks olulisi vabadusi tähendava liidu võrdsustamine meid okupeerinud Nõukogude Liiduga," loetles ta.

Kui praeguse valitsuse esimestel nädalatel kohtas Pentus-Rosimannuse sõnul Eesti liitlaste hulgas palju õlakehitust ja lihtsamaid küsimusi, et mis teil seal toimub, siis nüüd on mure muutumas tõsiseks mitte ainult Eesti diplomaatide ridades. "Miks peaksid meie liitlased aitama metslaste kombel käitujaid, kes eitavad kliimamuutusi, otsivad võimalusi ühistel väärtustel põhinevast panustamisest mööda hiilimiseks ja võrdsustavad asepeaministri tasemel Euroopa Liitu okupantidega? Kes saab selliselt juhitud riiki usaldada? Kes tahab? Meil on ajaloost teada, mis juhtus Eestiga siis, kui me üksi jäime. Need “soolod” ja “üle piiri minemised” ei ole mingi mäng või poisikeste nali," sõnas ta.

Peaministri tagantjärgi tehtavad silumiskatsed ei muuda sisulist poolt paremaks, rõhutas Pentus-Rosimannus. "Jüri - kui Sa päriselt oled nüüd aru saanud, kuhu algne “küll EKRE muutub euroopameelseks ja muudab oma retoorikat”-enesepettus välja viib, siis lahendust Sa ju tead. Enesepettuse pikendamine ei aita. Järjest sagedasemad vabandused ei aita. Saada see valitsus laiali, et asemele saaks tulla tugev ja euroopameelne. Selline, milleks valijad mandaadi andsid ja mida kõikide uuringutulemuste järgi Eestis oodatakse."