Pentus-Rosimannus: kriisis ei saa lõhenenud Isamaaga valitsust teha

Pentus-Rosimannus rääkis saates, et kui tahta EKRE-ta valitsust, siis on Reformierakonnal teoreetiliselt võimalik teha enamusvalitsus Keskerakonnaga või Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. Kaalukauss jäi Keskerakonna poole Isamaa probleemide tõttu, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"See, mis Isamaa ja Keskerakonna vahel seda kaalukaussi kindlasti kallutas, oli tõsiasi, et Isamaa on praegu sisemiselt lõhenenud. Me oleme ilmselt kõik tähele pannud ka üleskutseid, kus Isamaa kutsub osasid oma erakonna liikmeid erakonnast välja astuma. Ja tuleb öelda, et nende sisemine Isamaa sõda, mida nad Parempoolsetega praegu peavad, seisab neil sisevalimiste näol alles ees. Ja kriisiolukorras, kus riigis peab olema toimiv valitsus, teha valitsust, mis sisuliselt esimesest päevast peale kõigub noatera peal, seda lihtsalt ei pidanud Reformierakond mõistlikuks," selgitas ta.