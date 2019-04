Pentus-Rosimannus koalitsioonileppest: püüdlik, aga visioonitu värk

"Eesti elanikkond vananeb, tööealine elanikkond väheneb. Mudel, kus aina väiksem hulk tööealisi peab oma maksudest üleval aina kasvavaid sotsiaal- ja tervishoiukulusid, on tulevikus suure küsimärgi all ja vajab alternatiivide läbimõtlemist," ütles ta.

Pentus-Rosimannus lisas: "Ma ei näe valitsuse kavades mingeid põhimõttelisi reforme, mis kindlustaksid sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna rahastamise ka 20 või 50 aasta pärast. Samuti ei näe ma mingeid märke soovist teha reforme, et liikuda vähese tööjõunõudlusega, targema majanduse poole."

Ta lisas, et ebasoovitavad kliimamuutused on tulevikus ühed suurimad rände- ja julgeolekuprobleemide põhjustajad. "Kogu maailm peab pingutama keskkonnasõbralikuma, või vähemalt -neutraalsema majandamise suunas, et vältida üleüldist katastroofi, mis võib tabada meie lapsi ja lapselapsi, kui mitte juba meid endid. IKE-lepe purjetab muretult vilet lastes täpselt vastupidises suunas, põlevkivienergeetikast väljumise eesmärgist ja pikaajalisest kavast pole piiksugi. Üks retooriline lause püüdlustest puhtama majanduse poole ei suuda seda varjata, kui konkreetsed tegevused sellest sihist eemalduvad."

"Kokkuvõttes püüdlik, aga visioonitu värk," sõnas Pentus-Rosimannus.