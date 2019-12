Pensionireformi eelnõu läbis riigikogus esimese lugemise

Tänasel pensionireformi eelnõu esimesel lugemisel arutati reformi üldpõhimõtteid ja hääletusel otsustati, et eelnõuga tuleb edasi minna. Neli tundi kestnud istungiga alustati kell 15. Kella 18 ajal asus kõnega esinema rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk.

Martin Helmel oli algatuseks ka õigus 20-minutilisele ettekandele, kus tõi välja, miks see reform ikkagi vajalik on ja mis sellega kaasneb.

Helme tõi välja, et reformiga tuleb inimestele otsustusõigus ning raha kogumise kõrval tekib ka investeerimisvõimalus. Veel peab ta oluliseks muudatuseks seda, et pensioniikka jõudes on iga inimene enda otsustada, mil viisil kogutud raha kasutada ning et õigus võtta see raha kasutusele tekib inimesel juba enne pensioniiga.

"Oluline on silmas pidada, et kõik need, kes teises sambas juba raha koguvad ja soovivad seda teha ka peale reformi jõustumist, ei pea tegema midagi. Sama kehtib ka inimeste suhtes, kes ei ole praegu teises sambas ja ei soovi sellega tulevikus liituda, ka nemad ei pea tegema midagi. Alles jääb ka tänane üldreegel, et noored tööturule sisenejad liidetakse teise sambaga vaikimisi, kuid reformiga lisandub neile õigus see reegel ümber pöörata ehk siis mitte liituda," ütles Helme.

Aktiivsust peaksid näitama Helme sõnul üles aga kõik need inimesed, kes soovivad oma praegust staatust seoses teise sambaga muuta. "Nii saavad inimesed, kes pole teise sambaga liitunud, nagu näiteks mina, õiguse esitada liitumisavaldus. Selliseid inimesi on potentsiaalselt umbes 100 000 Eestis. Inimesed, kes on teises sambas, aga ei soovi seda, saavad reformi käivitumisel õiguse teisest sambast lahkuda. Lahkuda on võimalik nii koos kogutud rahaga kui ka ilma selleta," toob Helme välja.