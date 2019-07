Pensionäride katuseorganisatsiooni juht saatis ministritele pahase kirja: eakaid polnud laulupeol nähagi, sest ligipääs oli nullilähedane

Ergma kahtleb korraldusmeeskonna ja riigi vahendites. Tema jaoks jääb mõistatuseks, mille jaoks kulutasid korraldajad neile eraldatud finantsid, et ei suudetud tagada piisav turva- ja meditsiinipersonal. "Kas Eesti riigil puuduvad vahendid, et korraldada üks kord viie aasta jooksul üldlaulupidu vajalikul tasemel?" lausub ahastuses Ergma.

Ergma viitas ka kultuuriminister Lukase sõnavõtule, kus viimane rõhutas, et üksi pole keegi ja lauluväljakule tuleb ära mahtuda, kuid Ergma ei leia, et kõik soovijad said juubelipeost osa.

"Kujuteldamatu, et keegi otsustas bürokraatlikult asjale lähenedes, et laulupidu ei ole enam Eesti rahva pidu, vaid mingi eksklusiivne kontsert," sõnas nördinud Ergma.