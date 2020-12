Pendel jõudis tagasi distantsõppe peale. On see koolilaste jaoks võit või kaotus?

Grete Põlluste reporter RUS 10

"Palju räägitakse sellest, et distantsõpe mõjub koolilastele halvasti. Jah, kevadel suurenes õpiraskustega õpilaste hulk, ent oli ka neid, kellele distantsõpe sobis hoopis paremini kui tavaõpe," märkis koolipsühholoog ja pereterapeut Karmen Maikalu. Foto: Tiit Blaat

Kas distants- ja kontaktõppe vaheldumine on pelgalt negatiivne või on mõneti tegemist peidetud õnnistusega? Näib, et vastusesse tuleb kokku nii üht kui teist.