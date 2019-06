Pelgulinnas jõid majaelanikud kõlbmatut vett, sest neid polnud veeavariist teavitatud

Delfile kirjutanud lugeja sõnul ei teadnud aga ei tema ega naabrid, et veejoomisega tasuks ettevaatlik olla. Tallinna Vee kommunikatsioonijuht Eliis Vennik kinnitas, et ettevõte andis oma klientidele avariitöödest teada, kuid kortermajade ühistute ja haldurite ülesanne on saadud teated kõigile majaelanikele edastada.

Vennik lisas, et eile pärast avariitöid alustati torustike loputusega ja vajadusel jätkatakse nendega ka täna, et veekvaliteet taastada.