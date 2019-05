Peeter Oja: Eesti valitsus on praegu nagu Seewaldi palat

"Praegune norm on muutunud naivismiks," ütles Oja. “On normaalne süüdimatult möliseda, süüdistada suvalisi asju, pritsida neid välja ja siis õnnetu korvpallipoiss Jüri peab hakkama neid seal klaarima. Nagu Seewaldi palat on praegu Eesti valitsus,” rääkis Oja praegusest koalitsioonist.

Oja nentis, et on muutunud normaalseks, kus isa ja poeg kritiseerivad raadios sama riiki, mida ise esmaspäeval juhivad, viidates siseminister Mart Helmele ja tema rahandusministrina töötavale pojale Martin Helmele. "See ei ole minu jaoks normaalne, see on haige."

"Mida peavad tegema need inimesed, kes on aastakümneid valutanud süda meie riigi pärast?" esitas Oja küsimuse. "Ja nüüd äkki tulevad mingid sellid, kes laamendades tõmbavad sellele vee peale," lisas ta.

Ta lisas, et “Ärapanija” saadet ei saakski praegu teha, sest poliitikud teevad samasugust huumorit sotsiaalmeedias. Oja jagas enda Facebooki seinal Mart Helme intervjuud ning lisas juurde: “Ma küsin maameheliku otsekohesusega erialaspetsialistidelt. Kas Mart Helme on hull?”

Oja spekuleeris, et praegune olukord lõppeb kas "suure paugu" või pettumusega. “Ma ei tea, kuhu see asi edasi läheb,” sõnas ta.