Peeter Helme vastase mässu Postimehes põhjustas geiabielu toetav arvamuslugu

Väljaandega rääkinud ja anonüümseks jääda soovinud Postimehe töötaja sõnul sundis Helme arvamustoimetuse juhti tsenseerima geiabielu toetavat päevakommentaari. Allika sõnul märkis Helme, et Postimees ei ole ajaleht, mis geiabielu toetaks.

Päevakommentaar on samas žanr, milles ajakirjanikud väljendavad iseenda ja mitte ajalehe arvamust. Allika sõnul oli Helme seisukoht, et arvamustoimetus peaks avaldama üksnes artikleid, mis jagavad Postimehe kui terviku väljavaadet. See aga tähendaks otsest tsensuuri.

"Ajakirjandus põhineb usaldusel. Ajalehe suurim vara on lugejate veendumus, et arvamustoimetusel on vabadus tegeleda erinevate teemadega. Juba mõnda aga on Postimees olnud hädas sellega, et lugejate hinnangul ei ole leht enam kõikehõlmav ega sõltumatu," rääkis allikas ja lisas, et toimetus on teinud ränka tööd tõestamaks vastupidist. "Siiski oleme me praegu olukorras, kus peame tunnistama, et teatud teemade käsitlemine ja mõningate arvamuste avaldamine on Postimehes takistatud."

Eile esitasid kokku 19 Postimehe ajakirjanikku ultimaatumi ja lubasid töölt lahkuda, kui peatoimetaja Peeter Helme ametit maha ei pane. Ajakirjanike sõnul on Helme püüdnud mitmetel juhtudel rakendada ajakirjanike suhtes tsensuuri ja öelnud neile, et teatud arvamused ja vaated ei lähe kokku Postimehe maailmavaatega. Selline lähenemine on ajakirjanike kinnitusel Postimehe ajaloos pretsedenditu.

Eile pärastlõunal toimus Postimehe toimetuses kriisikoosolek ja õhtul teatas Helme peatoimetaja kohalt lahkumisest. Oma otsust põhjendas ta vajadusega tagada toimetuses töörahu.