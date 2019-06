Peeter Helme: Postimees ei ole maailmavaateline väljaanne

"Kindlasti ei ole Postimees maailmavaateline väljaanne. Uuringud on kinnitanud, et ei Postimees ega Eesti Päevaleht ole väga selgelt maailmavaatelised väljaanded. Kummaski väljaandes on esindatud erinevate maailmavaadete spekter. Tõsi, Postimees on alati olnud veidi alalhoidlikum ja Eesti Päevaleht veidi liberaalsem," rääkis Helme Vikerraadio hommikuprogrammis.

Kolmapäeval 162. sünnipäeva tähistava ajalehe peatoimetaja kinnitas, et nii Postimees kui ka Eesti Päevaleht püüavad kajastada kõiki maailmavaateid, sest selle taga on turu loogika ehk väike turg. Teise põhjusena tõi ta välja sotsiaalmeedia mõju, mille taustal peavad ajalehed kõnetama kõiki inimesi.

Helme kinnitas, et tema Postimehe omanikult Margus Linnamäelt, kes on erakonna Isamaa liige ja selle rahastaja, mingeid suuniseid ajalehe tegemisel ei saa.