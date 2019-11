Peeter Helme keeldus Postimehest lahkumist lähemalt kommenteerimast

Saates üsna napisõnaliseks jäänud Helme keeldus Delfile pärast saadet igasuguste kommentaaride andmisest. "Ei," vastas Helme käigu pealt reporteri küsimusele, kas tal oleks hetk aega rääkida. Seega ei õnnestunud saada ka vastust, millised on Helme edasised plaanid.

Saates oli ta siiski pisut jutukam. "Lahkusin toimetuse töörahu huvides. Olen veendunud, et nii on Postimehele parem," selgitas ta saates.

Ta ei nõustunud selgitama, mis jäi toimetusele viimaseks piisaks, mis viis Helme ametist lahkumiseni. "Ma ei hakka toimetuse siseasju siin arutama. See oli ka üks põhjus, miks pidasin paremaks ametist lahkuda - et sellised pinged maha saaks," ütles ta.

Helme möönis, et erimeelsusi tuleb toimetustes ikka ette ja vahel kujunevadki need ületamatuteks.

Saatejuht Taavi Eilat küsis ka, kas tõepoolest Postimees grupi omanik Margus Linnamäe on survestanud toimetuse tegemisi. Helme ütles aga, et kõige suurme vari sel teemal on tekkinud sellest, et Linnamäe ei tee midagi. "Ta ei armasta avalikkuse tähelepanu ja see tekitab kohe igasuguseid kujutelmi," ütles ta.

"Ma tahan väga uskuda, et postimehel läheb väga hästi. Ma soovisin Postimehele kõige paremat ja ma ei kahtlegi, et Postimehel läheb hästi," lõpetas ta teema.

Eilne päev oli Postimehes tormiline, sest kokku 19 toimetuse töötajat esitas ultimaatumi, kas lahkuvad nemad või tänavu aprillist peatoimetaja ametis olnud Peeter Helme. Olukord lahenes, kui Helme teatas oma taandumisest. Uue peatoimetaja leidmiseni täidavad neid ülesandeid Postimehe vastutav väljaandja Merili Nikkolo ja peatoimetaja asetäitja Aivar Reinap.