Peeter Ernitsa hinnangul on Mart Järvikule liiga tehtud: inimene oli pikalt lennult tulnud

"Mina ei näe praegusel hetkel, et Mart Järvik oleks teadlikult valetanud. Inimene oli pikalt lennult tulnud, väsinud, ei pruukinud täpselt mäletada, see on minu arvamine,"

"Sellega on hea taguda, see on selline malakas, et valetas ja valetas kaks korda või valetas kolm korda," sõnas Ernits. "Ma ei näe mingit põhjust, miks peaks minister hakkama oma nõunikku puhtaks pesema. See ei ole see tase, et peaks viskuma oma ühe nõuniku kaitsmisele," lisas ta.

Ernitsa sõnul võiks veel mõistetav olla nõunik Maido Pajo kaitsmine, kuid mitte Urmas Arumäe, kes oli koosseisuväline.

Ernits möönis, et valetamine ei ole poliitiku või ministri puhul aktsepteeritav.

Maaeluminister Mart Järvik suutis eile õhtul lennujaamas antud lühikese intervjuu jooksul valetada tervelt kaks korda. Nimelt väitis ta, et Urmas Arumäega allkirjastas lepingu ministeeriumi kantsler, aga kantsleri allkirja sellel lepingul ei ole.

Samuti väitis Järvik, et PRIA ei saanud kohtuasjas, millega on seotud Arumäe advokaadibüroo kliendid, volitust seetõttu, et tegemist oli eelmise ministri ajal käivitatud menetlusega. Teine kohtumenetlus, mille puhul Järvik PRIA-le volituse andis, oli aga käivitatud samuti eelmise ministri ajal.

Martin Helme ise ütles riigikogu kõnepuldist 23. oktoobril, et üks patt, mida poliitikutele andeks anda ei saa, on valetamine. Veel samal päeval astus ametist tagasi väliskaubandus- ja infotehnoloogia minister Kert Kingo, kes oli valetanud seoses Jakko Väli palkamisega Kingo nõuniku kohale.