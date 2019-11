Peeter Ernits valitsusse? "Ministrina ma ei välistaks Lemetti tagasi tööle võtmist"

"Kõik on võimalik," vastab ta Delfi küsimusele, kas ka tema võiks olla üks EKRE kandidaat maaeluministri kohale. "Ministrina ma ei välistaks Lemetti tagasi töölevõtmist, kuid sellisel juhul peab kord majas olema. Ei ole nii, et kantsler toidab mind mittetäieliku informatsiooniga," ütles Ernits, et koostöö Lemettiga on iseenesest võimalik.

Ernits ütles, et kui IT- ja väliskaubandusministri kohale oli vaatamata spetsiifilisest valdkonnast EKRE-l kandidaate palju, siis maaelu valdkonnas on erakonnal kindlasti veelgi enam kandidaate.

Samas ütleb Ernits tänaseid sündmusi kommenteerides, et Lemetti ametist vabastamine oli õiglane, Järviku oma aga mitte.

Ta viitab, et kui Lemetti põhjendab ametist vabastamise ebaõiglust sellega, et tema ainsaks süüks olevat võimalikust korruptsioonist teatamine, siis tegelikult oli põhjus aus ja õiguslik ning vastavuses seadusega, sest koostöö mittesujumisel on ministril selline võimalus olemas.

Järviku ametist vabastamne oli tema sõnul selgelt ebaõiglane, sest tema ainsaks veaks oli see, et "ta oli natuke liiga aeglane, oleks võinud olla resoluutsem." Ernits ise ütleb end olevat üsna karmi käega.

Valitsus rahuldas täna seni veel maaeluministri ametit kandva Mart Järviku palve vabastada ametist kantsler Illar Lemetti. Seejärel tegi peaminister Jüri Ratas presidendile ettepaneku Mart Järviku ametist vabastamiseks.

Mart Järvik saab ametist lahti tõenäoliselt veel täna õhtuks. Kuna ta ise ei olnud huvitatud ametist lahkuma, saab ta peaministri ettepanekul tehtud ametist taandamise tõttu ligi 30 000 euro suuruse hüvitise.