Peeter Ernits: Tõnis Mölder ja Priit Sibul, Eesti suveräänsusest ärge edaspidi küll rääkige

"Masendav reaalsus. 8. novembril saadab Euroopa suurimaid ravimite hulgifirmasid Phoenix grupi juht välisminister Reinsalule, sotsiaalminister Kiigele ja riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Mölderile vastuvaidlemist välistava kirja, nôudes riigikogus vastu vôetud seaduse muutmist ja meie lööme Mannheimi isandate ees truualamlikult kannad kokku," seisis postituses.

"Lugesin äsja üllatuslikult, et sulastel on uus eelnôu juba valmis kirjutatud," jätkas Ernits.

"Head kolleegid riigikogust- Mölder ja Sibul, Eesti suveräänsusest ârge teie edaspidi küll räâkige! Sotsiaalminister Kiige kohta see ei käi."

Sotsiaalminister Tanel Kiik on seisnud apteegireformi tühistamise vastu, tõdedes samal ajal, et valitsuses on reformi osas väga erinevad seisukohad.

Eesti Perearstide selts märkis reformi kohta, et riik kaitseb korporatiivseid huve ajal, kui juba praegu on mureks ravimite tarneraskus. Näiteks on probleem podagra raviks mõeldud ravimi tarnega.

