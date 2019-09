Peeter Ernits peab Tallinna TV sulgemist täielikuks idiootsuseks

"Tallinna Televisioon on muutunud oluliseks inimeste jaoks kogu Eestis, seal on haridus- ja kultuurisaateid, poliitika on pigem teisejärguline," ütles Ernits, kes juhtis kuni möödunud aasta sügiseni saadet "Otse kümnesse", vahendab ERRi uudisteportaal.

Pärast Keskerakonnast lahkumist ja EKRE-ga liitumist ta sellelt kohalt vabastati.

TTV on Ernitsa sõnul inimeste hinge läinud. "Saan aru, et Keskerakond on Ida-Virumaal ja Tallinnas oma toetajaskonda kaotanud ning linnapea Mihhail Kõlvartile on antud tegutsemiseks vabad käed ning eestlased on valijatena tema jaoks üleliigne ballast," lausus Ernits.

Täna teatas Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart (Keskerakond), et teeb Tallinna Televisiooni nõukogule ettepaneku teha otsus, et TTV lõpetaks tegutsemise senisel kujul telekanalina 1. oktoobrist.