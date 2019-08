Peeter Ernits: Martin Helme küll rapsis, aga sobib ametisse. EKRE valijad ei taha Kaljulaidi presidendiks

President Kersti Kaljulaid kohtus eile peaminister Jüri Ratasega. Hiljem sõnas riigipea ajakirjanikele, et tema meelest ei peaks Martin Helmel olema valitsuses kohta.

Ernits märgib Delfile, et nõustub riigipeaga veidi selles osas, et Martin Helme käitumine oli möödunud nädalal tormakas. Mäletatavasti tahtis Helme PPA juhi Elmar Vaheri lahti lasta. Hiljem selgus, et juriidiliselt nii teha ei saaks, kui Helme soovis. "Kui mina oleks minister, poleks nii teinud, liiga rapsiv," arutleb Ernits.

Samas ei näe ta mingit põhjust, et Helme peaks seetõttu ametist lahkuma. Ta toob välja, et parteikaaslane on oma ametis asjalik ja iga ülemus peabki saama valida oma meeskonda. "Allasutuste juhtidest, ka PPA omast, lahti saamine on täiesti reaalne. Valitsus saab maha võtta," sõnab ta ja viitab, et Martin Helme tegigi vea selles osas, et pidanuks veidi aega andma ning kolleegidega arutlema. Ernits arvab, et lõpuks saab Vaher ikkagi ametist priiks, aga see võtab aega. "Helme meetod polnud kõige õnnestunum, aga mõte oli õige." Ta lisab, et järgmise saja päeva jooksul hakkavad kujundlikult öeldes pead lendama, näiteks jääb ametist ilma ka Lavly Perling.

Mis aga puutub presidenti, siis Ernits leiab, et ta läks üle piiri. "Ja see pole esimene kord, ta on varemgi ämbreid kolistanud." Ernitsa arvates peaks riigipea sisepoliitikasse sekkumise osas tagasi tõmbuma. Ernitsa sõnutsi on ka valijad andnud talle ja teistele ekrelastele korduvalt märku, et ei taha näha Kaljulaidi presidendina. Isegi pärast eilset Kaljulaidi sõnavõttu helistasid mitmed inimesed Ernitsale ja kurtsid just seda.