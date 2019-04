Peeter Ernits kaebab, et teda ja Tarmo Kruusimäed ei võetud riigikogu naiste ühenduse liikmeks

"Soovisin kolleeg Tarmo Kruusimäega saada Riigikogu naiste toetusrühma liikmeks. Paraku näitas selle vastne juht Marina Kaljurand meile karmilt koha kätte. Teatas, et mehi nende seltskonda ei oodata," kurtis Ernits sotsiaalmeedias. "Tarmo tuletas meelde, et eelmises koosseisus ta oli ühenduse liige ja tahaks nüüd koos minuga jätkata. Kaljuranda see ei huvitanud," lisas ta.

Ernits viitas ka põhiseaduse paragrahvile 12, mille kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida soo, rahvuse, keele, nahavärvi või muude tunnuste alusel. "Vähe sellest, viimasel ajal kuulen aina sagedamini, et sugu olla vaid sotsiaalne konstruktsioon, mida igaüks vastavalt vajadusele muuta saab," ütles Ernits. Ta tuletas enda sõnul Kaljurannale ka meelde, et sügisel andis EKRE kolmandiku oma nii-öelda katuserahadest ehk 100 000 eurot naiste varjupaikadele.

"Jooksime kolleeg Tarmoga nagu peaga vastu seina. Säh sulle, võrdõiguslikkus! Kuigi sotsid jutlustavad söögi alla ja söögi peale võrdõiguslikkusest, räägib lugupeetud kolleegi tegevus sootuks muust," ütles Ernits ja lisas Euroopa Parlamenti pürgiv Marina Kaljurand lõi riigikogu esimese diskrimineeriva ühenduse. "Kunagi varem pole meil Toompeal kedagi soo, nahavärvi, usu, keele või mõne muu tunnuste järgi eristatud. Muuseas, ÜRO aprtheidivastane konventsioon räägib mitte üksnes rassilisest vaid ka soolisest eraldamisest," lisas Ernits.