Peep Talving: regionaalhaiglas on rekordarv koroonapatsiente. Löögi all on erakorralise abi pakkumine

Regionaalhaigla juhatuse liikme-ülemarsti prof Peep Talvingu sõnul on COVID-haiglaravi vajadus järsult kasvanud ja kasvab veelgi. "Regionaalhaiglas on täna 133 COVID-patsienti, neist kõrgeima ehk III astme intensiivravil on 25 patsienti, nendest 22 juhitaval hingamisel. Need numbrid peegeldavad kriitilist olukorda kõikides haiglates," ütles Talving. "Kahjuks oli meil ka viimase 24 tunni jooksul 3 surma, kellest noorim oli 51-aastane mees."

Talvingu sõnul kasvavad haiglaravi vajavate COVID-patsientide numbrid kontrollimatult. "Eriti murelikud oleme intensiivravi võimekuse pärast," ütles Talving ja lisas: "Oleme pidevas suhtluses Põhja meditsiinistaabi regiooni haiglatega ja jagame patsiente vastavalt haiglate ressursile. Nüüd on juba vajadus patsientide saatmiseks Lõuna regiooni ja oleme selles Lõuna meditsiinistaabiga kokku leppinud. Aga on vaid aja küsimus, kui ka sealne ressurss on koormatud."

"Plaaniline ravi on piirdunud, löögi all on erakorraline mittepandeemiline ravi,“ selgitas dr Talving. Olukord on tema sõnutsi kriitiline ja vajab ühist jõupingutust. "Kõige tähtsam on praegu teha kõik võimalik nakkusahelate katkestamiseks, et haigestumise kasv pidurduks. Jätkuvalt on olulisim iga inimese isiklik vastutuse võtmine. Iga inimene peab kohe täna andma oma panuse oma kontaktide piiramisel ja oma lähedaste, kolleegide, sõprade ja enda tervise turvalisuse suurendamisel," ütles prof Talving ja lisas: "Piirkondliku haiglana tagab Regionaalhaigla kõrgema etapi ravi, sh masskannatanute ravivõimekuse, põletusvigastuste ravi, kogu raske trauma, onkoloogia- ja hematoloogia multimodaalse ravi, kõrgtehnoloogilise veresoontekirurgia, südamekirurgia, rindkerekirurgia ja neurokirurgia. Need võimekused on COVID-patsientide hulga tõttu juba riski all."

Talving sõnas, et haigla tänab mõistva suhtumise eest kõiki patsiente, kelle plaaniline ravi on edasi lükkunud ja kes on pidanud ka erakorralist abi kohati ootama tavapärasest kauem.

Terviseamet teatas täna, et hommikuse seisuga viibib Eesti haiglates kokku 693 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 67 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 46 inimest.