Pedofiil alustas näljastreiki, kuna peab end süütuks paarikümne lapse ärakasutamises

Laste seksuaalses väärkohtlemises, narkokuritegudes ja teistes lastevastastes kuritegudes süüdi mõistetud 52-aastane Valge leiab, et õigusorganid on tema vastu valeütlusi andnud ja tõendeid fabritseerinud. Miks, seda Valge Vabariigi valitsusele esitatud kaebuses täpselt ei selgita, üldsõnaliselt on välja toodud “toimiva klassiühiskonna sündroom” ja politseinike ning prokuratuuri “räige” õigusrikkumine. Ühtegi süüdistust Valge aga tõendite või selgitustega ei ava.

Kuna Valge peab end siiski pedofiiliasüüdistusteks süütuks, nõuab ta valitsuselt, peaministrilt või justiitsministrilt pöördumist meedias, kus kutsutakse üles kõiki inimesi, kes tunnevad, et neid on Eesti kohtute või prokuratuuri poolt ülekohtuselt koheldud, anda endast märku, et nende süüdistus uues koosseisus kohtu poolt üle vaadataks. Huvitava kitsendusena leiab Valge, et see õigus on siiski vaid neil süüdimõistetutel, kelle kaitsjad usuvad samamoodi nende süütusesse.

Valge soovib lisaks näljastreigile lahti öelda ka Eesti kodakondsusest, kuna ta ei pea võimalikuks olla kodanik säärases riigis, mis tolereerib “seadusvastast tegevust”.

Eesti Ekspress kirjutas, et Urmas Valge pakkus alaealistele alkoholi, seltskonnas võis olla ka 12-aastaseid lapsi. Lisaks uuris ta ühelt poisilt, kui suure summa eest on ta nõus seksima. Valge maksis ühele noormehele suuseksi eest 50 eurot, teisele lubas selle eest tätoveeringut ja kolmandale andis 60 eurot, kümme siidrit ning paki sigarette.