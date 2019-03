Pearabi hinnangul on laupäevase intsidendi meediakajastus olnud ülepaisutatud

Kot ütles, et taolised intsidendid on Eestis väga haruldased ja laupäevane vahejuhtum oli esimene, kus tema kaks last kogesid mingit sorti ahistamist.

"Ma ei olnud väga vapustatud ja ausalt öeldes ma arvan, et kogu selle intsidendi kajastus meedias oli ülepaisutatud," sõnas Kot.

Laupäeva hommikul kella 9 paiku leidis Tallinnas Paberi trammipeatuse läheduses aset intsident, kus 27-aastane mees, kelle munitsipaalpolitsei oli piletita sõidu tõttu trammist välja tõstnud, karjus koos kahe lapsega sünagoogi suunduvale pearabile juudivaenulikke solvanguid, mispeale mupo ametnikud lubasid kutsuda politsei.

Politsei pidas varem erinevate süütegude eest karistatud mehe pühapäeval ühes kesklinna ostukeskuses kinni ja täna toimunud istunguil määras kohus talle karistuseks kaheksa päeva aresti avaliku korra rikkumise ning narkootilise ja psühhotroopse aine tarvitamise eest.