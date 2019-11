Peaprokuröri kandidaat Andres Parmas: prokuratuur ei ole kallutatud, see on poliitiline lahingutaktika

Härra Parmas, asute ametisse üpris keerulisel ajal: üks koalitsioonierakond on üsna lahtise tekstiga rääkinud, kuidas prokuratuur on Eestis kallutatud, poliitiliselt mõjutatud. Mis teie arvate, kas prokuratuur on piisavalt erapooletu, või on EKRE kriitikal põhjust?

Kõigepealt, ametisse ma veel ei astu. Praegu pole veel isegi teada, mida teised koalitsioonierakonnad minu kandidatuurist arvavad. Aga muidugi, muret on. Ikka teeb ametnikke ja kohtunikke närviliseks, kui selliseid epiteete tuleb. Samas on EKRE ise kinnitanud, et Eestis pole võimalik endale poliitiliselt menetlust tellida, see teeb rahulikumaks.

Aga ikkagi, mida te kavatsete teha, kui tuleb jälle üks selline laupäev, kus siseminister Mart Helme ütleb otsesõnu, et prokuratuur on poliitiliselt kallutatud? Kust alustada, et prokuratuuri maine oleks nii plekitu, et selliste avalduste tegemine kohatu tunduks?

(Helme ütles mäletatavasti novembri alguses propagandaportaalis "Uued Uudised avaldatud videoläkituses nii: "Me näeme, kuidas sellesse on kaasatud prokuratuur, kes ühtedel puhkudel lõpetab ja teistel puhkudel algatab kriminaalasju ja teeb seda väga selgelt läbinähtavatel poliitilistel motiividel.")

Poliitilisse võitlusse sekkumine pole üldse prokuratuuri asi. Kui poliitilisi lahinguid peetakse selliste meetoditega, tuleb neid lihtsalt aktsepteerida, ma ei arva, et selle pärast peaks nahast välja pugema. Aga muidugi, on võimalik anda selgitusi, teha avaldusi, olla võimaluste piires avatud organisatsioon.

Kas prokuratuur on seniste juhtide käe all olnud piisavalt avatud, piisavalt ühiskondlikult mõistetav organisatsion?