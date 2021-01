Peaprokurör Parmas: praegu uueks Estonia kriminaaluurimiseks alust pole

Kui parvlaevaga Estonia seotud küsimusi kriminaalmenetluse raames üldse uurida saab, siis mitte seoses sellega, miks Estonia hukkus, selgitas peaprokurör Andres Parmas. Sellega seotud võimalikud kuriteod oleks tänaseks aegunud. Hüpoteetiliselt oleks kriminaaluurimine võimalik teise nurga alt, kirjutab ERR.

"Hüpoteetiliselt on see võimalik siis, kui peaks selguma, et laeva hukkumise põhjuseks oli mingisugune kuritegu, raske esimese astme kuritegu, mida on varjatud, kinni mätsitud," ütles Parmas ERRile.

Samuti oleks teoreetiliselt võimalik uurida seda, kui selguks, et on toime pandud muid jätkuvaid kuritegusid, näiteks on kelleltki võetud vabadus. Praegu aga selliseid teadmisi ei ole, mis menetluseks aluse annaksid.

Äsja justiitsministri ametist lahkunud Raivo Aeg ütles, et enne vraki täiendavat uurimist või uute tunnistuste ilmsiks tulekut pole kriminaalkorras uurimine vajalik. Esialgu tuleb oodata selle taga, et Soome ja Rootsi muudaks oma seadusi, et vrakile sukeldumine oleks lubatud. See peaks juhtuma suveks ja alles pärast seda saab edasisi vrakiuurimise plaane teha.