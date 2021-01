Peaprokurör Andres Parmas: lisanduda võib uusi kahtlustatavaid

Seda ei saa välistada, vastas Parmas ERRis Toomas Sildami küsimusele, kas ses asjas on veel episoode lisandumas ja keegi võib veel saada kahtlustuse või süüdistuse.

"Kõige olulisem oli, et mõned kahtlustatavad on väga liikuvad inimesed ja [tahtsime], et nad oleksid kindlasti kõik olemas Eestis," selgitas Parmas, miks asi sel nädalal avalikuks sai.

"Oli oluline, et kinnipidamised toimuksid samaaegselt, et ei hakkaks kaduma tõendeid ega toimuma koordineeritud tegevust, mis võiks kriminaalmenetlust kahjustada," lisas ta.

Andres Parmase sõnul on varjatud menetlustoimingud toimunud ligi aasta jooksul, aga nendest ei piisa, et inimestele süüdistus esitada: tuleb koguda tõendeid ja analüüsida neid pärast seda, kui menetlus on avalikuks tulnud.

12. jaanuaril selgus, et riigiprokuratuur esitas Keskerakonnale ja veel viiele inimesele kuriteokahtlustuse altkäemaksus. Nende seas on Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb, rahandusministri nõunik Kersti Kracht ja suurärimees Hillar Teder. Lisaks kahtlustatakse Keskerakonda mõjuvõimuga kauplemises. Ülejäänud kahe kahtlustatava nime pole avaldatud.

Kahtlustuse kohaselt leppisid Teder ja Korb möödunud aastal kokku, et Teder annetab aasta jooksul Keskerakonnale miljon eurot ning tema Porto Franco kinnisvaraarendus saab Tallinnalt sobiva hinnaga võimaluse juurdepääsuteede rajamiseks.

Lisaks leppis Teder Krachtiga kokku, et Kracht kasutab rahandusministeeriumis oma mõjuvõimu, et Porto Franco laenutaotlus saaks Kredexist positiivse otsuse. Kahtlustuse kohaselt lubas Kracht rääkida laenu ka odavamaks, soovides vastu mitmesaja tuhande euro suurust isiklikku toetust.

13. jaanuaril teatas Jüri Ratas, et astub ametist tagasi, millega lõppes ka Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon.

Loe pikemalt ERRist.