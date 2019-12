Peapiiskopi jõululäkitus: isegi õige asja eest kõnelejad on oma sõnumi kohalejõudmiseks hakanud kasutama vihast kõnepruuki

"Inimlik uudishimu ärgitab meid uurima lähemalt asju, mida esitletakse salapärasena, ning lugema ja vaatama kutsuvad paljusid esmalt uudised, mis kajastavad ohtusid, õnnetusi või traagilisi sündmusi," märgib Viilma oma kirjutises. "Siiski tahame, et meid endid, meie lähedasi, kodukanti, maad ja rahvast puudutavad sõnumid oleksid eelkõige rõõmsa, kinnitava, rahustava ja positiivse sisuga."

Selle mõtte ilustamiseks toob ta näite Piiblist: just inglite - üleloomulike sõnumitoojate - positiivne sõnum Taaveti linnas sündinud Päästjast ajas esimesel jõuluööl Petlemma karjased uudishimust kannustatuna liikvele.

"Kui inglite sõnum oleks sisaldanud teadet karmikäelise kohtumõistja sünnist, sundinuks see karjased hoopis hirmust põgenema. Nende kaasaeg tundis ju keisreid ja kuningaid, kes teostasid oma võimu vägivalla ja hirmuvalitsuse kaudu," kirjutab peapiiskop. "Inglite julgustavas sõnumis oli viide hoopis teistsugusele valitsejale."

Sõnumitoojate hirmutav agressiivsus

Viilma märgib, et nii üleüldist vaimset keskkonda, meid kui ka inimesi meie ümber mõjutab see, millise sisuga, millistest allikatest ja missuguse alatooniga on meieni jõudvad uudised ja teated.