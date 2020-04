Peapiiskop Urmas Viilma palub ülestõusmispühi tähistada eriolukorrast lähtudes kodus

Eestis riigipühade hulka arvatud ülestõusmispühad ja sellele eelnev suur reede on jõulude kõrval kristlaskonna joaks suurimad pühad, mida tähistatakse reeglina kirikusse tulles. Seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga tuleb eelseisvaid pühi tähistada kodus püsides. Peapiiskop Urmas Viilma pöördus luteri kiriku vaimulike poole, et edastada täpsemad juhised eelseisvate pühade tähistamiseks.

Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab oma pöördumises: „Oleme astumas Suurde Nädalasse meie kõigi teadlikus ajaloos ainukordses olukorras – ühtegi Suure Nädala püha, nagu ka Kristuse ülestõusmise püha, ei ole meil võimalik pühitseda koos kirikusse koguneva kogudusega. Koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku tingimustes jagame kodudesse varjunuina ühist saatust kõigi kaasmaalastega ning globaalses vaates, peaaegu poole maakera elanikkonnaga. Kuidas jätkata oma kutsumuse ja läkituse kohast teenimistööd eeloleval Suurel Nädala ja järgneval ülestõusmisajal?“

Oma pöördumises kirjutab peapiiskop, et vaimulike sõnum koguduse liikmetele peab olema üheselt selge ja kattuma üleüldise sõnumiga eriolukorra tingimustes, et inimesed püsiksid kodus. Viilma lisab: „Meie endi usk võib olla tugev, kuid me ei tohi oma isiklikule usule toetudes saada viiruse levitajateks. Kui me ei suuda kogudusele piisava veendumusega anda edasi sõnumit, et Kristus tuleb nende juurde ka koju, siis tuleb kirikute uksed ka isiklikuks palvetamiseks täiesti sulgeda.“

Kirikupea saatis vaimulikele ja koguduste liikmetele laiali luteri kiriku tegevpiiskoppide – peapiiskopi Urmas Viilma, Lääne- ja diasporaapiirkonna piiskopi Tiit Salumäe ja Lõuna piirkonna piiskopi Joel Luhametsa – koostatud juhise Suure Nädala pühade ja Kristuse ülestõusmispühade tähistamiseks pereringis või ka üksinda kodus olles.

Juhises kirjutavad piiskopid: „Piiskoplikud juhised on mõeldud soovitusliku abimaterjalina kogu luterlikule kirikurahvale Eestimaal ja kõikjal Eesti kogukondades üle maailma isiklike jumalateenistuste läbiviimiseks Suure Neljapäeva, Suure Reede ja Ülestõusmispüha pühitsemisel koroonaviiruse haiguse COVID-19 pandeemia tõttu välja kuulutatud eriolukorras, mil inimestel palutakse püsida kodus.“