Peapiiskop Urmas Viilma: jõulukirikute kellad helisegu tänuks neile, kes hoolitsevad ligimese elu ja tervise eest

Peapiiskop Urmas Viilma kirjutab kogudustele saadetud jõululäkituses, et esimene jõuluöö oli sarnaselt tänavusele vaikne ja lihtne. "Petlemmas olid vastsündinud Jeesuse esimesteks tervitajateks ja kaaslasteks tema vanemad Maarja ja Joosep. Jeesus sündis lihtsas peres, mis ei olnud ideaalne ei tollases ega tänases tähenduses. Esimeste jõulude sarnaselt, kitsas pereringis, eemal ilmakärast, sõpradest ja tuttavatest, lihtsalt ja koduselt, veedetakse tänavu jõuluõhtu paljudes kodudes," ütles Viilma. "See võib tunduda mõne jaoks liiga tavaline, kuid Jumal suudab muuta ka tavalise imeliseks."

„Jumal valis endale sündimiseks välja just lihtsa, mitte ideaalse perekonna ja kodu. Nõnda on Kristus valmis olema pereliikmeks igas perekonnas,“ ütles peapiiskop Viilma. „Jõululaps sünnib igal aastal igasse peresse, kuid ka igasse haiglasse, hooldekodusse ja lastekodusse. Ta sünnib igasse tuppa, palatisse ja kambrisse, kus jõuluimet ootab kasvõi üksainus üksik ja igatsev silmapaar. Jeesus teab, mida tähendab olla näljane ja janune, kodutu ja alasti, haige ja vangis, pikisilmi oodates, et keegi tuleb vaatama või ruttab appi.“

Jeesus on ka inimestega, kelle töö on ligimeste eest hoolt kanda, ütles peapiiskop: „Ta tuleb toeks ka kõigile neile, kes isegi jõuluõhtul peavad politseinike ja päästjatena, õdedena ja arstidena, mitmete teistegi ametite esindajatena seisma meie ja kõigi teiste elu, tervise ja turvatunde eest.“

Peapiiskop Urmas Viilma kutsus oma läkituses vaimulikke üles seekordsetel jõulujumalateenistustel helistama kirikukelli üle Eestimaa ristirahva tänuavaldusena kõigile neile, kes Kristuse eeskujul annavad endast kõik, et ligimese tervis ja elu oleks hästi kaitstud ja hoitud. Kindlasti kõlavad kirikute jõulukellad tänuavaldusena kõigile inimvõimete piiril tegutsevatele meditsiinitöötajatele, samuti politseinikele ja päästjatele.

Urmas Viilma ütles, et maskid, mida igapäevaselt enda ja ligimese kaitseks kandma peame, õpetavad meid üksteisele silma vaatama ja naeratava pilguga üle maskiserva südamest tulevaid tänu- ja õnnistussoove edastama.