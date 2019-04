Peaministri uus büroojuht Johannes Merilai: konkreetne ettepanek tuli möödunud nädalal

Peaministri büroos toimub Merilai juhi kohale asumisega seoses ka mõningaid muudatusi. Näiteks asub büroojuhi asetäitjana tööle Kätlin Pääro, kes seni juhtis Keskerakonna riigikogu fraktsiooni tööd.

"Mõnevõrra meil on ka plaan seda tööd natuke ümber korraldada, et samasugust kohta nagu minul oli, ei tule. Paljuski ma võtan need kommunikatsiooniküsimused ja igasuguse kõnede ja tekstide ettevalmistamise uude ametisse kaasa," rääkis Merilai. Samas on tema sõnul eesmärk büroojuhi senist koormust büroojuhi ja asetäitja vahel hajutada.

Praegu on Merilai parteitu, kuid kuulus Keskerakonna ridadesse aastatel 2005–2013. Uuesti Keskerakonda astumisest tal enda kinnitusel Ratasega juttu olnud ei ole ega ole ka otsest plaani parteiga liituda. Ta lisas, et ka Tanel Kiik juhtis peaministri bürood ilma Keskerakonda kuulumata.

Merilai on peaministri büroos töötanud alates 2017. aasta algusest, nõustades valitsusjuhti meedia valdkonnas ning toetades tema igapäevatööd.

Enne seda töötas Merilai päästeametis, kus ta juhtis põhivaldkondade kommunikatsiooni. Varem on ta olnud Eesti Inimõiguste Keskuse kommunikatsioonijuht, Tallinna abilinnapea nõunik ning avalike suhete nõunik Lasnamäe linnaosa valitsuses. Merilai on lõpetanud magistrikraadiga Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise eriala.