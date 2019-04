Peaministri büroo juhiks saab Johannes Merilai

Merilai on peaministri büroos töötanud alates 2017. aasta algusest, nõustades valitsusjuhti meedia valdkonnas ning toetades tema igapäevatööd.

Enne seda töötas Merilai päästeametis, kus ta juhtis põhivaldkondade kommunikatsiooni. Varem on ta olnud Eesti Inimõiguste Keskuse kommunikatsioonijuht, Tallinna abilinnapea nõunik ning avalike suhete nõunik Lasnamäe linnaosa valitsuses. Merilai on lõpetanud magistrikraadiga Tartu Ülikooli kommunikatsioonijuhtimise eriala.

Peaministri büroo juhi asetäitjaks saab Kätlin Pääro, kes seni oli Keskerakonna riigikogu fraktsiooni nõunik-sekretariaadijuhataja. Pääro on lõpetanud magistrikraadiga avaliku halduse ja haldusjuhtimise eriala Tallinna Ülikoolis.

Siiani juhtis peaministri bürood Tanel Kiik, ent temast saab nüüd uues valitsuses sotsiaalminister.

Merilai oli Keskerakonna liige aastatel 2005–2013, mil astus parteist välja, sest partei soovis tema poliitilise töökoha eest Tallinna linnavalitsuses saada osa tema palgarahast oma kassasse. Merilai tegeles igapäevaselt Tallinna tasuta ühistranspordi välismeediakajastuse haldamisega.

Keskerakonna toonane peasekretär Priit Toobal saatis märtsi keskel 2013 erakonna esimehele linnapea Edgar Savisaarele kirja, milles teatas, et mitmed linnasüsteemis töötavad inimesed on Keskerakonnale liikmemakse võlgu. Liikmemaksu all peeti tegelikult silmas 5 protsenti töötaja brutopalgast. Toobali nimekirjas olid Marek Jürgenson, Erki Korp, Jaanus Martinov, Johannes Merilai, Otto Popel, Monica Rand ja Reena Tolmik. Popel lahkus töölt omal soovil, Rand viidi aga teisele töökohale.