Peaminister valitsuse pressikonverentsil: termokaamerad paigaldatakse ka maanteepiiridele

Mõned minutid enne keskpäevase pressikonverentsi algust teatas tervisamet avalikkusele, et Eestis on kolmas koroonaviirusesse nakatunu.

Peaminister ütles, et hetkel ei ole Eestis paanikaks põhjust ja riigi prioriteet on viiruse levikut tõkestada. Kuna sel nädalal algas taas kool, siis rääkis Ratas, et ministrid arutasid ka, mida teha, kui koroonajuht avastatakse haridusasutuses.

"Üldsuunis on see, et siis tuleb see haridusasutus vähemalt kaheks nädalaks sulgeda," sõnas ta.

Kontroll maanteepiiridel

Tallinna reisisadamas ja lennujaamas on sellest nädalast termokaamerad, mis kontrollivad reisijate kehatemperatuuri. Kui inimese kehatemperatuur on üle 38 kraadi, viitab see võimalikule koroonaviiruse nakkusele.

Ratase sõnul tuleb nüüd senisest rohkem tähelepanu pöörata maanteid pidi Eestisse tulijate kontrollimisele. Ta ütles, et termokaamerad kavatsetakse paigaldada ka maanteepiiridele ühistranspordiga tulijatele.

"Me teame, et palju inimesi liigub maanteed mööda, valitsuse palve terviseametile, sotsiaalministeeriumile, siseministeeriumile ja maksu- ja tolliametile on, et me viiksime sisse Eestis maanteepiiridele ühistranspordiga tulijatele samasuguse kontrolli," sõnas Ratas.

Sotsiaalminister Tanel Kiik lisas koroonateemadel, et kuna riskipiirkonna mõiste on muutumas iga päevaga, siis on edaspidi iga riigi otsustada, milliseid paiku riskipiirkondadeks pidada. "Rahvuse pinnal erisuse tegemine pole põhjendatud, kontrolle tuleb teha, kas kõigile või mitte kellelegi," ütles ta.