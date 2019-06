Peaminister teeb valitsusele ettepaneku nimetada Kadri Simson Euroopa Komisjoni liikme kandidaadiks

Peaministri hinnangul on oluline, et Euroopa Komisjon seisaks ühtse ja tugeva Euroopa Liidu eest. Tugev ja teovõimeline Euroopa Liit on ka Eesti huvides, märkis peaminister Jüri Ratas oma ettepanekus.

„Kadri Simsonil on Euroopa Komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonidega pikaajalise koostöö kogemus. Majandus- ja taristuministrina juhtis ta kompetentselt, pühendunult ja tulemuslikult siseturu, energeetika ja transpordiküsimuste valdkondi Euroopa Liidu Nõukogus,“ ütles Ratas ning lisas, et selle töö tulemusel tuntakse teda hästi ja hinnatakse teda nii ministritest kolleegide seas kui ka Euroopa Liidu institutsioonides.

Veel taotleb valitsus Riigikogu juhatuselt nimetatud kandidaadi esinemist ettekandega Riigikogus 12. juunil 2019. Eesti kandidaadi Euroopa Komisjoni liikme ametikohale esitab valitsus pärast kandidaadi esinemist Riigikogus.

Euroopa Komisjoni liikme kandidaat peab vastama Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu toimimise lepingus sätestatud nõuetele.

Euroopa Komisjoni praegu ametis oleva koosseisu ametiaeg lõpeb 31. oktoobril 2019.

Komisjoni liikmed nimetatakse ametisse viieks aastaks.