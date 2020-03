Peaminister Ratas viitas, et valitsus võib homme keelata üle saja osalejaga üritused

Riigikogu infotunnis arutati täna põhjalikult valitsuse ja riigiametite samme koroonaviiruse riskide maandamisel. Reformierakonna saadik Keit Pentus-Rosimannus uuris Rataselt, et kui terviseamet on soovitanud juba suuremad rahvusvahelised üritused edasi lükata, siis kas on ikka õige, et jätkuvad suurte osalejatega kodumaised üritused toimuvad?

Pentus-Rosimannus tõi näiteks Lasnamäel kavas oleva suure publiku hulgaga Venemaa estraadiartisti Filipp Kirkorovi kontserdi, mis justkui on jätkuvalt plaanis.

Peaminister Ratas teatas vastuseks, et valitsus arutab oma homsel istungil avalike üritustega seotus reeglite kehtestamise ettepanekuid.

„Homme on minul plaanis teha valitsusele ja kabinetile ettepanekud, nii juhtimisstruktuuri tõhustamiseks valitsuskomisjoni moodustamise osas kui ka teatud väga konkreetsete meetmete rakendamise osas, mis puudutab ka konkreetseid Eesti-siseseid üritusi,“ vastas Ratas.

Peaminister ei teinud saladust, mis suunas tema loodab otsustega homsest edasi minna. Ta leidis, et kõik enam kui saja osalejaga üritused tuleks pigem ära jätta.

„Ma arvan, et kõik üritused, kus seal on sada või rohkem inimest, on täna väga selge soovitus, et pigem neid ei peaks korraldama. Minu meelest see on väga konkreetne,“ sõnas Ratas.