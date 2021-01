Peaminister Ratas: vajame vaktsiinitootjatega koostöös kiiremaid vaktsiinitarneid

Ratas tõi esile Euroopa Komisjoni head tööd ELi liikmesriikidele vaktsiinidele võrdse juurdepääsu tagamiseks. „See on tõend Euroopa ühtsusest ning pöördepunkt meie viirusevastases võitluses,“ rõhutas Ratas.

Ta väljendas aga muret vaktsiinitootjate poolse vähese tarnekindluse üle, millega seisavad silmitsi kõik Euroopa riigid. „On oluline, et vaktsiinitootjad meie lepinguid täidaks ning stabiilsed tarned tagaks. Kõik liikmesriigid, sealhulgas Eesti, vajavad vaktsiinitarneid piisavas koguses, õigeaegselt ja regulaarselt, et koroonaviirusest kiiremini võitu saada,“ ütles peaminister.

Ratas tõi esile, et laialdase immuunsuse saavutamiseks tuleb ELis leppida kokku konkreetsed eesmärgid. „See aitaks vaktsineerimisprotsessi kiirendada, samas peab eesmärk olema realistlik ja võtma arvesse tegelikku saadaolevate vaktsiinidooside arvu,“ lisas peaminister.

Ratas meenutas, et kahjuks Euroopa nakatumismäär kasvab jätkuvalt ning olukorra teevad keeruliseks uued viirusetüved. Peaminister väljendas toetust Saksamaa ettepanekule leppida ELi üleselt kokku ühised meetmed, näiteks isolatsiooni kestvuse osas.

Liikmesriikide juhid puudutasid ka piiriülese liikumise ja reisimise piiramise küsimusi. „Piiride sulgemine on viimane samm, mida keegi sooviks teha. Kindlasti on oluline, et inimesed, töötajad ja kaubad peavad saama vabalt liikuda ning ühtne turg toimida. Peame hoiduma kordamast möödunud aasta kevadel tekkinud segadust, mille liikumispiirangud tekitasid,“ sõnas Ratas.

ELi riikide juhid arutasid veel ühise vaktsineerimissertifikaadi lahenduse väljatöötamist. „Toetan kindlalt ühist digitaalset lahendust, mille puhul on tagatud inimeste terviseandmete privaatsus ja turvalisus,” sõnas Ratas. „Eesti alustas oktoobris Maailma Terviseorganisatsiooniga koostööd, mille raames oleme digitaalse vaktsineerimissertifikaadi ja üleilmse terviseandmete andmevahetuskihi loomise suurprojekti eestvedajad. Meie ettepanek on, et ka Euroopa Liidus kasutataks meie usaldusraamistikku ehk X-teel põhinevat andmevahetuskihti. Teeme tihedat koostööd Euroopa Komisjoniga, et ühine lahendus sertifikaatide jaoks välja töötada juba kuu lõpuks,“ sõnas Ratas.