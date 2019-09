Peaminister Ratas: tehisintellekti kasutamise reeglid vajavad tööd

Tehisintellekti kasutamisest räägitakse peaminister Ratase sõnul palju, kuigi paljud neist aruteludest jäävad vaid teoreetiliseks ja abstraktseks. "Meil tuleb tehisintellekti valitsemises võtta väga praktiline lähenemine. Peame rääkima headest tavadest ja ideedest, mida proovida ning kuidas koos ühiselt edasi minna," sõnas Ratas.

Peaminister tõi näiteks tehisintellekti kasutamise personaalmeditsiini kontekstis. "Eestis on meil on väga hästi käivitunud geenivaramu doonorite projekt. Saame meie geenidoonoritele krattide abil märkimisväärselt täpsemaid soovitusi teha, olgu selleks siis näiteks kas võimalik rinnavähi või infarkti oht. Parema ennetustegevusega kasutame ka meditsiinisüsteemis olemasolevat raha paremini, kuna testid kasvõi vähi avastamiseks on kulukad," lausus Ratas.

Peaminister pidas oluliseks sarnaseid põhimõtteid ja lähenemisviise järgivate digimeelsete riikide koostööd tehisintellekti valitsemisel ning ka vajadust selle kasutamise ühiste reeglite järele. "Me kõik näeme vajadust näiteks kohandatava raamistiku järele, aga katsetame alles, mida see praktikas tähendaks. Meie võimalus on luua see koos."

"Loodan, et arutelud Tallinna digitippkohtumisel aitavad riikidel jõuda ühisele arusaamale ja viia see teadmine üle maailma. Ühisel häälel oma seisukohti väljendades on meil kõigil parem võimalus end kuuldavaks teha ka rahvusvahelistes koostööformaatides," sõnas Ratas.