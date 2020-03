Peaminister Ratas: tahtliku valeinfo levitamine on karistatav

Tänasel pressikonverentsil ütles Ratas, et tahtliku valeinfo levitamine on karistatav. "Levitama peaks ametlikes infokanalites avaldatut. Alkoholimüügi keeldu riik ei kehtesta," sõnas ta.

Küsimusele, kas riigil tuleb välja selgitada, kust valeinfo levima hakkas, vastas siseminister Mart Helme, et oluline on teada, kas tegu on linnalegendiga või infooperatsiooniga. "Siis on juba tõsisem asi," ütles ta.

Kuigi sotsiaalminister Tanel Kiik ütles juba enne pärastlõunast pressikonverentsi, et ühtki otsust alkoholimüügi piiramise osas pole tehtud, ringles info sotsiaalmeedias ja inimesed tõttasid poodidesse alkoholivarusid täiendama.

Sotsiaalmeedias levis täna teinegi valeinfo, et valitsus kehtestab üldise liikumiskeelu Eestis. Valitsus lükkas selle kuulduse kiirelt ümber.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!