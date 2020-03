Peaminister Ratas: saame nädala alguses eksperthinnangu koroonaviiruse leviku kohta

Ratas rääkis, valitsuse koroonaviiruse vastase võitluse erikomisjon on moodustanud töörühma viroloogidest ja teadlastest, et saada neilt arengute kohta hinnang, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Mida see koroonaviirus Eestile võib tähendada, kui kaua see siin kestab ja selle lõpliku aruande me peaksime saama järgmise nädala alguses," ütles peaminister.

Ratas rääkis, et esimesed indikatsioonid 1. maini kestva eriolukorra lõpetamiseks saab olla haigestumiste arvu vähenemine.

"Kui me näeme, et nakatumiste arv, nakatumiste tõusu nurk hakkab murduma, siis need on esimesed indikatsioonid, kui me võime öelda, et olukord hakkab paremaks muutuma. Ja alles siis me saame tulla väga tugevate majandusmeetmete ja piirangute muutmise juurde. Täna me saame majandust abistada läbi oma majandusmeetmete paketi," sõnas Ratas.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat karantiinis . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema . Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!