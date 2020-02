Peaminister Ratas: põllumajandustoetused peavad liikuma ambitsioonikamalt Euroopa Liidu keskmise poole

Liikmesriigid võtsid kohtumisel vastu ühisavalduse, kus nad toovad esile ühtekuuluvus- ja põllumajanduspoliitika eelarvete tähtsust paljude oluliste väljakutsete lahendamisel. Riigid tegid ka ettepaneku lõpetada uue eelarveperioodi algusest kõik tagasimaksed, mille tulemusel kõige jõukamad riigid saavad osa enda Euroopa Liidu eelarve sissemaksetest tagasi.

"17 riiki soovivad hoida ühist joont ja tegutseda ühiselt Euroopa Liidu järgmise MMF-i (Euroopa Liidu mitmeaastane finantsraamistik — toim) läbirääkimistel. Järgmine Euroopa Liidu pikaajaline eelarve peab olema ambitsioonikas, see peab toetama liikmesriike ka uute väljakutsete puhul,” ütles Ratas täna pärast Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika sõprade klubi kolmandat kohtumist Delfile.

“Me räägime väga palju kliimaneutraalsusest Euroopas, aga sellest on vähe. Me peame tegutsema ja see tähendab väga suuri investeeringuid. Mõned riigid nagu näiteks Poola ja Eesti, kes kasutavad energeetikas kivisütt või põlevkivi, vajavad transformatsiooniks väga suuri investeeringuid. See teema oli täna laual ja me loodame, et sellele aitab kaasa õiglase ülemineku fond,” rääkis Ratas.

Ta tõi välja, et ühtekuuluvuspoliitika on väga palju aidanud Eesti elujärge ja -keskkonda parandada. “Me märkame seda igal pool. Kõige lihtsamalt saab öelda, et need ongi Euroopa Liidu siniste logodega tähistatud sildid meie teede ääres. Päris paljud koolivõrgu investeeringud, perearstikeskuste ja haiglate ehitamine, töövõimereform, e-riigi arendamine, aga ka puhas joogivesi on tulnud ühtekuuluvuspoliitikast.”