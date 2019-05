Peaminister Ratas: Keskerakond ei lähe Reformierakonna tsirkusega kaasa

Ratas alustas pressikonverentsi Reformierakonna kritiseerimisega. Nimelt teatas Reformierakonna esimees Kaja Kallas täna hommikul, et fraktsioon alustab siseminister Mart Helme umbususaldusavalduse kokkupanemist ja allkirjade kogumist.

Ratas ütles, et Reformierakonna teada annab tunnistust täna alanud Euroopa parlamendi hääletamisest. "Tsirkus missugune!"

Kui Reformierakond soovib valimiskampaaniat teha, siis seda tuleb teha tänavatel, lausus Ratas ja lisas, et Keskerakond umbusaldusega kaasa ei lähe.

Peaministrilt küsiti ka hinnangut Marine Le Peni teisipäevasele visiidile. Ratas ütles, et ei saa aru, mis Le Pen pidi Eestis käima, samuti on talle arusaamatu, kas prantslanna käis siin Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kutsel või mitte.

Samuti tuli valitsusjuhil kommenteerida siseministri rünnakut Eesti Rahvusringhäälingu Washingotoni korrespondendi Maria-Ann Rohemäe suunal. "Ta on kindlasti tubli ajakirjanik, soovin jõudu. Ajakirjandus on neljas võim ja ta teeb seda hästi," ütles Ratas. Kui temalt küsiti, kas Helmel tuleks selle sõnavõtu pärast vabandust paluda, vastas Ratas, et seda tuleb küsida Helmelt endalt ning jättis isikliku arvamuse enda teada.

Ratas nentis pressikonverentsil, et ühiskond on tugevalt sisemiselt pinges ning see ei ole hea. "Minu roll on ühiskonda rahustada," kordas ta lauset, mis on varemgi kõlanud.