Peaminister Ratas EKRE retoorikast: üleminekuperiood saab ühel hetkel otsa

“Ma kindlasti arvan, et (EKRE — toim) retoorika on muutunud. Siin ma annan teistsuguse hinnangu,” vastas Ratas küsimusele, kas ta usub, et EKRE retoorika võib veel muutuda ja kui kaua kavatseb ta koalitsioonikaaslaste sõnavõtte siluda.

“Nagu ma olen ka varasemalt öelnud, siis selge on see, et tulla opositsioonist koalitsiooni, võttes kaasa enda ja oma erakonna kogemused, on keeruline ja võtab aega. Nagu ma ütlesin kevadel riigikogus, et alati on mingi üleminekuperiood, aga see saab ühel hetkel otsa,” nentis Ratas.

Ratas märkis, et kõik poliitikud — valitsuse liikmed, riigikogu saadikud ja president — peavad aru saama, et sõnal on väga suur kaal. “Sellel on suur kaal nii siseriiklikult kui rahvusvahelises suhtluses,” rõhutas Ratas.

“Vabandamise osas — kõik on täiskasvanud inimesed ja ühelt poolt kannavad erakonnad ja ministrid vastutust iseseisvalt, teiselt poolt on alati valitsusjuhi roll mingitel hetkel, kui on eriarvamused, kui need lähevad liiga valesse sektorisse, öelda välja, mis on positsioonid,” selgitas Ratas.

Peaminister kordas üle, et tänane valitsus Eesti välispoliitilist joont ei muuda. “See on sama, mis see on olnud pärast iseseisvuse taastamist. Loomulikult, igal välisministril ja ka valitsusel on oma käekiri ja nii see peabki olema, aga kui me räägime põhiraamistikust, mis on seotud Euroopa Liidu, NATO ja ÜROga, siis siin valitsusel muutusi ei ole ja seda oleme fikseerinud ka koalitsioonileppes.”

Tänasel valitsuse pressikonverentsil andsid ülevaate valitsuse tegevusest lisaks peaministrile keskkonnaminister Rene Kokk (EKRE) ning rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa).

Muuhulgas selgitasid ministrid nimeseadust puudutavate määruste muutmist, kliimapoliitika arenguid ja õigusloomepoliitika põhialuste vastuvõtmist.