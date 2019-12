Peaminister Ratas ei lähe presidendi vabariigi aastapäeva vastuvõtule

"24. veebruaril ma võtan kindlasti osa üritustest Vabaduse väljakul, paraadist ja muust. Kui teid huvitab, kas ma kavatsen osaleda presidendi pidulikul vastuvõtul, siis võin öelda, et juba teatasin presidendile, et mind kahjuks pole (õhtuks) Eestis, kuna koolivaheaega tahaks veeta oma perega," ütles Ratas ETV+ usutluses, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Vastuseks küsimusele, kas peaministri ja presidendi vahelt on läbi jooksnud must kass, kuna president nimetas hiljuti Ratase valitsust ohuks Eesti julgeolekule, vastas peaminister: "Riiklikku julgeolekut ja põhiseaduslikku korda Eestis ei ohusta miski. See valitsus tugevdab nende alust, mitte ei nõrgesta. Mul on väga kahju, et Eesti presidendil on kujunenud selline arvamus, aga see on tema õigus. Isiklikult ei arva, et Stenbocki maja ja Kadrioru vahelt oleks must kass läbi jooksnud. On väga tähtis pidada dialoogi ja ma austan meie riigi presidenti."