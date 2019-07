Peaminister Ratas: ametnikel peab olema võimalus riigielu küsimusi avalikult ja argumenteeritult arutada

EKRE juht Mart Helme väljendas eile heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on valmis nõu andma. "Olen alati valmis jagama kogemusi, mida Ida-Euroopal on pakkuda oma suveräänsuse taastamisel."

Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas märkis seepeale Twitteris, et Helme võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Ta tahtis, et sel teemal võtaksid sõna ka Jüri Ratas ning Urmas Reinsalu.

Asekantsleri postituse peale pahandas rahandusminister Martin Helme (EKRE), kes leidis, et on skandaalne, kui üks riigiametnik esitab nõudlikus, lausa ähvardavas toonis ülemuse positsioonilt küsimusi ministritele. "Kes sa selline enda arvates oled? Sellise riigivalitsemise lõpetamiseks me valitsuses olemegi."

Seejärel kirjutas peaminister Jüri Ratas sotsiaalmeedias, et Eesti edu ja igapäevane toimimine sõltub väga suuresti meie ametnike ja ametnikkonna tublist tööst ning suurest professionaalsusest. "Meie ametnikud on meie rahva teenistuses, mis tähendab, et nad teevad oma tööd südamest ning kasutavad tööalaselt oma parimaid oskusi ja teadmisi meie kõigi heaks. Eestil on oma selliste ametnikega vedanud," rõhutas Ratas oma tänases Facebooki postituses.

Ratase sõnul eeldab ametnikuks olemine ausust ja austust avalikkuse vastu. "Need on ametnikueetika olulised põhimõtted. Ausus tähendab väga üheselt ka seda, et ametnikel peab olema võimalus viisakalt, erapooletult ning argumenteeritult meie riigielu küsimuste ja võimalike probleemide üle arutada. Ka avalikult, kui vaja. Ka poliitikutega, kui vaja," märkis Ratas.

"Seepärast olen mina tänulik kõigile meie rahva teenijatele, kes oma tööd pühendunult ja ausalt teevad ning meie riigi pärast oma südant valutavad," lisas Ratas.