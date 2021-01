Peaminister: presidendi ettepanek on arusaamatu, ent jõuline samm päevapoliitikasse

"Teen ettepaneku praegune menetlus katkestada ning esitada küsimus abielu mõiste kohta vastavalt põhiseaduse § 105 toodud võimalusele seaduseelnõuna. See oleks oma olemuselt usaldushääletus praegusele riigikogu koosseisule,“ ütles Kersti Kaljulaid.

Peaminister ja Keskerakonna liider Jüri Ratas seda ettepanekut ei mõista.

"Vabariigi Presidendi ettepanek on arusaamatu," ütles Ratas Delfile. "Mida ta antud initsiatiiviga taotleb? Kas see on vähemusi, abielu või mingit muud küsimust puudutava seaduseelnõu rahvahääletusele panek? Sellega astub president igatahes jõulise sammu päevapoliitikasse," rõhutas peaminister.

"Kui öelda A, siis tuleb öelda ka B. Igal Vabariigi Presidendi avaldusel on arvestatav kaal, mistõttu oleks aus inimestele selgelt välja öelda, millist seaduseelnõu ta rahvahääletusele panna soovib."